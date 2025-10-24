«Панатинаикос» объявил о назначении Рафаэля Бенитеса

Пресс-служба греческого клуба «Панатинаикос» объявила о назначении на должность главного тренера первой команды победителя Лиги чемпионов Рафаэля Бенитеса, опубликовав соответствующее сообщение в социальной сети X.

Широкую известность Бенитес получил, возглавляя «Валенсию», с которой дважды выигрывал чемпионат Испании и побеждал в Кубке УЕФА. С 2004 по 2010 год специалист возглавлял «Ливерпуль», который под его руководством в числе прочего выиграл Лигу чемпионов УЕФА в сезоне-2004/2005.

Последним местом работы Бенитеса была «Сельта», которую он тренировал с июля 2023 года по март 2024-го. «Панатинаикос» ранее возглавлял Руй Витория.