Париж — Нант. Прямая трансляция
21:45 Мск
Футбол Новости

Ташуев: посоветую Адиеву спокойно работать в «Крыльях Советов» и не дёргаться

Ташуев: посоветую Адиеву спокойно работать в «Крыльях Советов» и не дёргаться
Российский тренер Сергей Ташуев отреагировал на слухи о возможной отставке Магомеда Адиева из «Крыльев Советов».

«Наша тренерская работа она такая. Случается неудача — и сразу слухи идут. Не первый раз это происходит. Во всём мире так, это нормальное явление. Проходит несколько матчей, сразу всплывает информация, что могут быть отставки. Помню, когда работал в «Анжи», там вплоть до Гаттузо и Капелло — такая хорошая очередь стоит, но это больше в шутку (смеётся). Слухи сразу были большие. В конце концов я ушёл.

Но сам факт, что происходит какая-то неудача, и сразу обрастает слухами. Я Магомеда Адиева знаю с детских лет ещё мальчишкой. Посоветую ему спокойно работать и не дёргаться, потому что слухи — нормально, когда идёт небольшая полоса неудач. Надо выиграть пару матчей, и всё будет хорошо», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В «Крыльях Советов» заявили о доверии к главному тренеру клуба Магомеду Адиеву
