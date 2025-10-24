Ташуев: Акинфеев — удав, зомбирует нападающих и не даёт им точно пробить по воротам

Бывший главный тренер «Факела» и «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о голкипере и капитане ЦСКА Игоре Акинфееве, сравнив его с удавом.

«Когда лидер команды возвращается на поле, повышается уровень психологической устойчивости футболистов и партнёров по команде. Я по себе знаю, когда играл с ЦСКА со своими командами. Мы знали, что Акинфеев — столб, которому забить непросто. И даже нападающим говорил определённые указания, чтобы были более концентрированными при ударе.

Потому что в воротах стоит вратарь, который очень хорошо читает игру. Он как удав, как будто зомбирует нападающих и не даёт им возможности пробить точные удары. Акинфеев — авторитет, который является мастером с большой буквы. Это чувствуется по взгляду и по его походке. Это, конечно, усиление для ЦСКА в матче с «Крыльями Советов», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.