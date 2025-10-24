Скидки
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Унаи Эмери объяснил сенсационное поражение «Астон Виллы» от «Гоу Эхед Иглс»

Аудио-версия:
Главный тренер бирмингемской «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался по итогам матча 3-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА с нидерландским «Гоу Эхед Иглс». Прошедшая накануне встреча завершилась поражением английской команды со счётом 1:2.

Лига Европы . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2025, четверг. 19:45 МСК
Гоу Эхед Иглс
Девентер, Нидерланды
Окончен
2 : 1
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
0:1 Гессан – 4'     1:1 Сюре – 42'     2:1 Дейл – 61'    

«Мы доминировали на поле, создавали моменты и забили первый гол. Да, упустили несколько моментов, а соперник реализовал свои. Они очень хорошо играли, фантастически защищались. У нас был шанс с пенальти, но мы упустили момент, и нам остаётся только смириться с этим.

Мы должны сказать нашим болельщикам, которые сейчас с нами, как мы благодарны им за то, что они поддерживают нас и приезжают с нами на выездные матчи. Играть далеко от дома — это всегда непросто, как и сегодня. Я настроен позитивно, но сегодня разочарован и немного расстроен», — приводит слова Эмери официальный сайт «Астон Виллы».

