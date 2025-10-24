Скидки
Париж — Нант. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Солари подробно высказался о причинах неудач «Спартака» в нынешнем сезоне РПЛ

Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Спартака» Пабло Солари высказался о причинах неудач московского клуба в нынешнем сезоне чемпионата России. Сейчас красно-белые идут на шестом месте в турнирной таблице Мир РПЛ.

— Почему сезон для «Спартака» складывается так сложно?
— Это футбол. Иногда выигрываешь, иногда проигрываешь. Мы всегда хотим побеждать. Это логично. Также понимаем, что «Спартак» должен быть в лидерах. Клуб заслуживает быть там. У нас хороший состав, который должен бороться за эти позиции. Мы работаем день ото дня, чтобы быть лучше. Верим в то, что делаем, и стараемся улучшить результаты. Показать, на что способны на поле.

— Когда мы увидим «Спартак» в тройке?
— Надеюсь, что очень скоро. РПЛ — ровная лига. Можно выиграть два матча и оказаться наверху. Если не ошибаюсь, перед дерби мы были на третьем-четвёртом месте, но после поражения спустились. Но надо продолжать работать и верить в себя. Мы можем переломить ситуацию, в которой находимся.

— Кажется, главная проблема «Спартака» — недооценка соперников из нижней части таблицы.
— Мне кажется, такая же ситуация была в «Ривер Плейт». Не знаю, с чем это связано. Те матчи, которые люди считали самыми лёгкими, дались нам труднее всего. Зато из самых сложных часто выходили победителями. Не думаю, что стоит говорить о недооценке – у нас такого нет. Каждый матч играем одинаково. Но встречи со «Спартаком» особенные для всех команд. Играть против нас приятно, это дополнительная мотивация. Когда я смотрю матчи других клубов, замечаю, что против нас они играют иначе. Однако это не отменяет того, что «Спартак» всегда должен быть на высоте, — сказал Солари в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Комментарии
