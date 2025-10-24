Дайч прокомментировал победу «Ноттингем Форест» над «Порту» в Лиге Европы

Главный тренер «Ноттингем Форест» Шон Дайч высказался по итогам матча 3-го тура общего этапа Лиги Европы с «Порту» (2:0). Для «лесников» матч с португальской командой стал первым под руководством Дайча, который сменил в должности главного тренера Ангелоса Постекоглу.

«Игроки проявили себя великолепно, мы много говорили с ними о том, как мы можем работать, и они приняли это. Хорошая игра, сильный матч, я рад за парней. Был бы рад и некрасивой победе, но мы продемонстрировали по-настоящему классную игру — а это всё, о чём я просил своих футболистов.

Я просил их сыграть для себя, для болельщиков и ради эмблемы, и я думаю, что они это сделали, что очень приятно», — приводит слова Дайча официальный сайт «Ноттингем Форест».