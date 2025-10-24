Ташуев: Станкович выиграет пять матчей со «Спартаком», и все скажут: «Пусть ещё работает»

Известный российский специалист Сергей Ташуев порассуждал о будущем главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. Ранее появилась информация, что серб может покинуть московский клуб.

«Как где-то случается неудача, так сразу идут слухи. Это нормальное явление. Тем более «Спартак» — клуб, где дождались больших побед. Решение принимает руководство, нам-то сложно оценивать, я же тоже тренер. Выиграет матч — дальше будет работать.

Я знаю много случаев в мире, когда специалиста вот-вот должны убирать, а потом он выигрывает несколько матчей и дальше работает ещё лет пять в команде. Даже Моуринью тогда сказал, когда он с «Порту» Лигу чемпионов выиграл: «Если бы не президент клуба, то я не знаю, где бы был». Он дал ему возможность реализовать всё, и в конце концов Моуринью выиграл Лигу чемпионов и стал тем, кто он есть сейчас. Завтра Станкович выиграет пять матчей, и все скажут: «Пусть работает ещё лет пять в «Спартаке». Всё зависит от результата», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.