Генич предположил, при каких условиях Станкович будет уволен из «Спартака»

Известный футбольный комментатор Константин Генич предположил, при каких условиях Деян Станкович будет отправлен в отставку с должности главного тренера московского «Спартака». Сербский специалист возглавляет красно-белых с лета прошлого года, действующий контракт Станковича с клубом рассчитан до 2027-го.

«Если «Спартак» не обыграет сейчас «Оренбург» дома, я думаю, что Станкович — всё. Поэтому, мне кажется, ему рисковать точно нельзя», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Паркуй автобус и выиграй PS5! ИГРАТЬ

По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Мир РПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на семь очков.