Футболист «Спартака» Солари назвал три своих сильнейших качества

Футболист московского «Спартака» Пабло Солари высказался о своём стиле игры и своих футбольных качествах. Он выступает за красно-белых с февраля 2025 года.

— Ты начал в молодёжных командах в Аргентине, потом были «Коло-Коло», «Ривер Плейт», теперь — «Спартак». Как изменился твой стиль игры за это время?

— Сильно. Это касается и позиций, на которых я играл. В «Коло-Коло» – больше был вингером. В «Ривер Плейт» начинал вингером, но иногда выходил нападающим. Здесь, в «Спартаке», я играю и справа, и слева. С каждым годом я чему-то учусь, развиваюсь физически. Стал внимательнее относиться ко всему: к еде, отдыху и тренировкам. Это очень важно. Понимаю, что я на правильном пути и совершенствуюсь.

— Какие аспекты своей игры считаешь самыми сильными?

— Думаю, я хорошо себя чувствую, когда есть свободное пространство, в выходах один на один, прессинге защитников соперника, — сказал Солари в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.