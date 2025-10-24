РФС объявил судейские назначения на матчи 13-го тура РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.

25 октября (суббота)

«Спартак» – «Оренбург»: судья – Рафаэль Шафеев, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Алексей Стипиди; резервный судья – Владислав Целовальников; VAR – Павел Шадыханов; АVAR – Анатолий Жабченко; инспектор – Алексей Резников.

«Ростов» – «Динамо» Махачкала: судья – Евгений Буланов, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Михаил Иванов; резервный судья – Евгений Галимов; VAR – Павел Кукуян; АVAR – Иван Сараев; инспектор – Сергей Французов.

ЦСКА – «Крылья Советов»: судья – Егор Егоров, помощники судьи – Денис Петров, Артём Перов; резервный судья – Антон Анопа; VAR – Артур Фёдоров; АVAR – Ян Бобровский; инспектор – Виктор Кулагин.

26 октября (воскресенье)

«Акрон» – «Локомотив»: судья – Антон Фролов, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Анатолий Жабченко; АVAR – Павел Кукуян; инспектор – Александр Гончар.

«Пари НН» – «Балтика»: судья – Инал Танашев, помощники судьи – Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья – Герман Коваленко; VAR – Иван Абросимов; АVAR – Артур Фёдоров; инспектор – Андрей Иванов.

«Зенит» – «Динамо»: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Андрей Фисенко; АVAR – Павел Шадыханов; инспектор – Сергей Зуев.

«Краснодар» – «Рубин»: судья – Артём Чистяков, помощники судьи – Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья – Юрий Карпов; VAR– Василий Казарцев; АVAR – Иван Сараев; инспектор – Эдуард Малый.

27 октября (понедельник)

«Ахмат» – «Сочи»: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Максим Перезва; VAR – Ян Бобровский; AVAR – Иван Абросимов; инспектор – Юрий Баскаков.

