Арбитра Игоря Захарова отстранили от работы на матчах ФНЛ за избиение пешехода — источник

Футбольного арбитра Игоря Захарова привлекли к административной ответственности за драку на пешеходном переходе в Казани и отстранили от работы на матчах Лиги Pari. Об этом сообщает телеграм-канал Sport Baza. Ранее появилась информация, что Захаров не уступил дорогу пешеходу, после чего вышел из автомобиля и набросился на него с кулаками.

По данным источника, на Захарова составлено три административных протокола: по ст. 12.18 КоАП РФ («Непредоставление преимущества пешеходу, переходящему дорогу по специальному переходу»), ч. 3 ст. 12.19 («Остановка и стоянка на пешеходном переходе») и ч. 2 ст. 12.37 («Управление машиной без полиса ОСАГО»).

Сегодня, 24 октября, Игорь Захаров должен был работать резервным судьёй матча Первой лиги «КАМАЗ» — «Енисей», однако после скандала был снят с игры. Встреча пройдёт вечером в Набережных Челнах.