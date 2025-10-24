Объявлена бригада арбитров на матч «Зенит» — «Динамо» в 13-м туре РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. В частности, стала известна бригада арбитров на центральный матч тура, в котором встретятся «Зенит» и «Динамо».

Бригада арбитров на матч «Зенит» – «Динамо»: главный судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Андрей Фисенко; АVAR – Павел Шадыханов; инспектор – Сергей Зуев.

Матч «Зенит» — «Динамо» состоится в воскресенье, 26 октября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.