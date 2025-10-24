Скидки
Париж — Нант. Прямая трансляция
21:45 Мск
Полузащитник «Спартака» Солари: мы хорошо работаем со Станковичем из-за доверия

Комментарии

Полузащитник «Спартака» Пабло Солари высказался о главном тренере красно-белых Деяне Станковиче. Серб работает в московском клубе с лета 2024 года.

— Как бы ты охарактеризовал Станковича как тренера и человека?
— Станкович тепло меня встретил. Это отличный тренер, как и весь его штаб! Он доверяет нам, а мы доверяем ему. Мы хорошо работаем как раз из-за доверия. Но нам нужно прибавлять и быть самокритичными.

— Станкович производит впечатление отца, когда общается с вами.
— Всегда чувствуется его присутствие рядом. Он был признанным игроком, который выиграл много титулов, играл в больших командах. Теперь он передаёт свой опыт нам.

— Какой-то особый совет тебе давал?
— Он всегда помогает советами, говорит перед каждым матчем, анализирует сильные и слабые стороны каждого. Помогает становиться лучше с каждым днём, — сказал Солари в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Напомним, Пабло Солари выступает за «Спартак» с февраля 2025 года. Он перебрался в Россию из «Ривер Плейт».

