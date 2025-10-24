Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболист «Спартака» Солари раскрыл, кто из игроков клуба сильно повлиял на его трансфер

Футболист «Спартака» Солари раскрыл, кто из игроков клуба сильно повлиял на его трансфер
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Спартака» Пабло Солари рассказал об одном из факторов, который сподвиг его переехать в Россию.

— Почему ты решил переехать играть в Россию?
— Барко оказал на меня сильное влияние. Мы говорили с ним о Москве, о «Спартаке» – что это за клуб. Ценю, что «Спартак» проявил интерес ко мне. Я не пожалел, что согласился.

— Что тебе рассказывал Барко?
— О команде, что собрался хороший состав. Описал ситуацию в турнирной таблице, рассказал, что это самый большой клуб в России. Ну и, как уже говорил, Москву тоже вкратце описал, — сказал Солари в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Напомним, Пабло Солари выступает за «Спартак» с февраля 2025 года. Он перебрался в Россию из «Ривер Плейт».

Материалы по теме
«Эмоции Станковича? Судьи тоже не особо помогают». Первое интервью с Солари в «Спартаке»
Эксклюзив
«Эмоции Станковича? Судьи тоже не особо помогают». Первое интервью с Солари в «Спартаке»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android