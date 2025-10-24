Футболист «Спартака» Солари раскрыл, кто из игроков клуба сильно повлиял на его трансфер

Полузащитник «Спартака» Пабло Солари рассказал об одном из факторов, который сподвиг его переехать в Россию.

— Почему ты решил переехать играть в Россию?

— Барко оказал на меня сильное влияние. Мы говорили с ним о Москве, о «Спартаке» – что это за клуб. Ценю, что «Спартак» проявил интерес ко мне. Я не пожалел, что согласился.

— Что тебе рассказывал Барко?

— О команде, что собрался хороший состав. Описал ситуацию в турнирной таблице, рассказал, что это самый большой клуб в России. Ну и, как уже говорил, Москву тоже вкратце описал, — сказал Солари в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Напомним, Пабло Солари выступает за «Спартак» с февраля 2025 года. Он перебрался в Россию из «Ривер Плейт».