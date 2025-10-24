Скидки
Свердловские власти решили продать 50% акций «Урала», цена одной акции — 1 тыс. рублей

Правительство Свердловской области приняло решение продать 50% акций екатеринбургского футбольного клуба «Урал». Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте правовой информации. Стоимость одной акции оценивается в 1 тыс. рублей, продать планируют не менее 12 050 акций.

По состоянию на сегодняшний день «Урал» занимает третье место в турнирной таблице Лиги Pari. Команда набрала 27 очков по результатам 14 проведённых встреч. В следующем матче второго по силе российского дивизиона чёрно-оранжевые сыграют с тульским «Арсеналом» на выезде 24 октября.

Лидирует в Первой лиге воронежский «Факел», второе место занимает костромской «Спартак».

Расписание матчей 16-го тура Первой лиги — 2025/2026
