Игрок «Спартака» Литвинов: не собираюсь рассматривать предложения от других клубов РПЛ

Игрок «Спартака» Литвинов: не собираюсь рассматривать предложения от других клубов РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Футболист московского «Спартака» Руслан Литвинов заявил, что не готов перейти в другой российский клуб. По словам игрока, он не представляет себя в футболке другой команды Мир РПЛ.

— В начале сентября ты продлил контракт со «Спартаком».
— Я в самом начале переговоров попросил агента, чтобы меня не отвлекали от футбола темой контракта. Сказал только, что хочу остаться и даже не собираюсь рассматривать предложения от других клубов из России. Не могу представить себя в футболке ни одного из них, кроме «Спартака». Только с ромбиком на груди.

Рад, что в итоге всех всё устроило. Для меня огромная честь, что руководство родного клуба посчитало меня достойным продолжать карьеру именно здесь.

Безмерно благодарен каждому человеку, который поучаствовал в моём становлении как футболиста. В академии, в молодёжке, в «Спартаке-2», в основе, — приводит слова Литвинова официальный сайт «Спартака».

