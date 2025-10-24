Скидки
Париж — Нант. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Аргентинский полузащитник «Спартака» Солари: Москва стала моим любимым городом

Аргентинский полузащитник «Спартака» Солари: Москва стала моим любимым городом
Комментарии

Атакующий полузащитник московского «Спартака» Пабло Солари поделился впечатлениями от жизни в Москве. Аргентинец признался, что столица России стала его любимым городом.

«Москва – великолепный город, мне тут очень нравится. Я бы сказал, что она стала моим любимым городом. А в «Спартаке» нравятся люди, которые тут работают. Они тепло меня приняли, поэтому счастлив быть тут», — сказал Пабло Солари в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Напомним, Пабло Солари выступает за московский «Спартак» с февраля 2025 года. Он перебрался в Россию из аргентинского клуба «Ривер Плейт».

