Игорь Лещук ответил Владимиру Быстрову на призывы к «Динамо» купить нового вратаря

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук отреагировал на заявление экс-полузащитника «Зенита» и «Спартака» Владимира Быстрова о том, что бело-голубым нужно приобрести сильного вратаря.

— Как вы видите своё будущее в «Динамо»? Вы уже долгое время второй номер, в РПЛ сейчас играет молодой парень Расулов. Понимаете, что «Динамо», вероятно, не рассчитывает на вас?

— В футболе всё быстро меняется. Сложно сказать. Я об этом пока не думал.

— Владимир Быстров, например, считает, что если «Динамо» хочет бороться за чемпионство, то им нужно купить вратаря.

— Когда Володя Быстров будет в «Динамо», он сможет купить вратаря, — приводит слова Лещука «РБ Спорт».

По состоянию на сегодняшний день «Динамо» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Мир РПЛ, в активе московской команды 16 очков. Лидирует в чемпионате России «Локомотив» (26).