Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Лещук ответил Владимиру Быстрову на призывы к «Динамо» купить нового вратаря

Игорь Лещук ответил Владимиру Быстрову на призывы к «Динамо» купить нового вратаря
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук отреагировал на заявление экс-полузащитника «Зенита» и «Спартака» Владимира Быстрова о том, что бело-голубым нужно приобрести сильного вратаря.

— Как вы видите своё будущее в «Динамо»? Вы уже долгое время второй номер, в РПЛ сейчас играет молодой парень Расулов. Понимаете, что «Динамо», вероятно, не рассчитывает на вас?
— В футболе всё быстро меняется. Сложно сказать. Я об этом пока не думал.

— Владимир Быстров, например, считает, что если «Динамо» хочет бороться за чемпионство, то им нужно купить вратаря.
— Когда Володя Быстров будет в «Динамо», он сможет купить вратаря, — приводит слова Лещука «РБ Спорт».

По состоянию на сегодняшний день «Динамо» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Мир РПЛ, в активе московской команды 16 очков. Лидирует в чемпионате России «Локомотив» (26).

Материалы по теме
Лещук: пусть «Зенит» боится, что к ним едет «Динамо». У нас история больше, чем у них
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android