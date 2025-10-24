Скидки
«Поначалу я боялся». Игрок «Спартака» Солари — о сомнениях при переезде в Россию

«Поначалу я боялся». Игрок «Спартака» Солари — о сомнениях при переезде в Россию
Полузащитник «Спартака» Пабло Солари признался, что изначально боялся переезжать в Россию из-за географической отдалённости от своей родины — Аргентины.

— Для тебе это первый опыт игры за границей.
— Я играл в Чили, но это очень близко к Аргентине. Тогда не почувствовал особой разницы. Моя семья могла в любой момент купить билеты на самолёт и через пару часов быть у меня. Сейчас же дорога занимает где-то 26 часов! Это очень далеко. Если честно, поначалу из-за этого я боялся. Для меня семья очень важна, я всегда близок с ней. А тут такое расстояние – это пугало. Но ко всему привыкаешь. Через пару месяцев я стал чувствовать себя лучше. Теперь уже могу сказать, что адаптация прошла и всё хорошо, — сказал Солари в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Напомним, Пабло Солари выступает за «Спартак» с февраля 2025 года. Он перебрался в Россию из «Ривер Плейт».

