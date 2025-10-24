Скидки
Париж — Нант. Прямая трансляция
21:45 Мск
Футбол Новости

Бубнов: у «Динамо» шансов очень мало, у «Зенита» всё упирается в настрой

Бубнов: у «Динамо» шансов очень мало, у «Зенита» всё упирается в настрой
Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался в преддверии центрального матча 13-го тура Мир РПЛ между московским «Динамо» и санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоится 26 октября.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
«У «Динамо» в игре с «Зенитом» — с учётом того, что «Зениту» проигрывать нельзя, даже вничью нельзя играть, играют в Санкт-Петербурге — шансов очень мало. Потому что если они с «Краснодаром» сумели разобраться на их поле, у «Зенита» всё упирается в настрой, если вот так вот взять. Но не может быть против «Динамо» низкий настрой, правильно?» — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

По состоянию на сегодняшний день «Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. «Динамо» располагается на восьмой строчке, в активе московской команды 16 очков. Лидирует в чемпионате России «Локомотив» (26).

