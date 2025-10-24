Первый тренер Чалова: тренер ПАОКа верит в Федю, но нападающий должен забивать
Павел Коваль, первый тренер российского нападающего Фёдора Чалова, отреагировал на возвращение футболиста в обойму греческого ПАОКа после травмы. Накануне Чалов отдал голевую передачу в матче Лиги Европы с «Лиллем» (4:3).
Лига Европы . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Лилль
Лилль, Франция
Окончен
3 : 4
ПАОК
Салоники, Греция
0:1 Мейте – 18' 0:2 Живкович – 23' 0:3 Константелиас – 42' 1:3 Андре – 57' 2:3 Игамане – 68' 2:4 Живкович – 74' 3:4 Игамане – 78'
Удаления: нет / Кендзёра – 90+9'
«Федя — молодец! Вышел после травмы и отдал голевую передачу в победном матче. Значит, тренер в него верит. Думал, он забьёт, но не получилось. Будет потихоньку набирать форму после травмы. Верю, что он найдёт себя в ПАОКе. Я уже говорил, что нападающий должен забивать голы. Будем надеяться», — сказал Павел Коваль в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
