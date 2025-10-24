Скидки
Главная Футбол Новости

Первый тренер Чалова: тренер ПАОКа верит в Федю, но нападающий должен забивать

Первый тренер Чалова: тренер ПАОКа верит в Федю, но нападающий должен забивать
Комментарии

Павел Коваль, первый тренер российского нападающего Фёдора Чалова, отреагировал на возвращение футболиста в обойму греческого ПАОКа после травмы. Накануне Чалов отдал голевую передачу в матче Лиги Европы с «Лиллем» (4:3).

Лига Европы . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Лилль
Лилль, Франция
Окончен
3 : 4
ПАОК
Салоники, Греция
0:1 Мейте – 18'     0:2 Живкович – 23'     0:3 Константелиас – 42'     1:3 Андре – 57'     2:3 Игамане – 68'     2:4 Живкович – 74'     3:4 Игамане – 78'    
Удаления: нет / Кендзёра – 90+9'

«Федя — молодец! Вышел после травмы и отдал голевую передачу в победном матче. Значит, тренер в него верит. Думал, он забьёт, но не получилось. Будет потихоньку набирать форму после травмы. Верю, что он найдёт себя в ПАОКе. Я уже говорил, что нападающий должен забивать голы. Будем надеяться», — сказал Павел Коваль в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

