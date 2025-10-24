Первый тренер Чалова: тренер ПАОКа верит в Федю, но нападающий должен забивать

Павел Коваль, первый тренер российского нападающего Фёдора Чалова, отреагировал на возвращение футболиста в обойму греческого ПАОКа после травмы. Накануне Чалов отдал голевую передачу в матче Лиги Европы с «Лиллем» (4:3).

«Федя — молодец! Вышел после травмы и отдал голевую передачу в победном матче. Значит, тренер в него верит. Думал, он забьёт, но не получилось. Будет потихоньку набирать форму после травмы. Верю, что он найдёт себя в ПАОКе. Я уже говорил, что нападающий должен забивать голы. Будем надеяться», — сказал Павел Коваль в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.