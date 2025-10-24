Скидки
Бубнов: был бы в «Динамо» другой тренер, Осипенко мог бы и на скамейке сидеть

Бубнов: был бы в «Динамо» другой тренер, Осипенко мог бы и на скамейке сидеть
Комментарии

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о защитнике московского «Динамо» Максиме Осипенко. Он считает, что Осипенко далеко не лучший защитник в обойме бело-голубых.

«Осипенко сейчас не сильнейший там [в «Динамо»]. И по большому счёту вот был бы другой тренер, он мог бы и на скамейке сидеть, Осипенко. А он [Карпин] из-за того, что это его люди, Карпин ставит — он не всегда объективен в этом смысле, потому что он их с собой брал, он приглашал их, он их хорошо знает», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Осипенко летом перебрался из «Ростова» в «Динамо» и забил два мяча в 12 играх во всех турнирах.

