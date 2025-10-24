Скидки
Париж — Нант. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Объяснил ему, чтобы не зазнавался». Литвинов поделился историей про Кристофера Ву

Комментарии

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов поделился забавной историей про новичка красно-белых Кристофера Ву. Камерунец в одной из кричалок фанатов «Спартака» услышал: «У!» Он стал аплодировать болельщикам, так как подумал, что это персональная поддержка в его адрес.

«Кристоферу очень быстро удалось выучить какие-то базовые фразы. Но больше всего меня поразило, что он произносит их практически без акцента. Прошло буквально несколько дней, как Ву присоединился к команде. Захожу в раздевалку, он говорит: «Привет!» И у меня полное ощущение, что это сказал кто-то из российских ребят.

Про Ву есть забавная история. В первой для него домашней игре болельщики запели своё фирменное: «Давай ещё!» И там есть момент, где они кричат: «У!» Кристофер это услышал, развернулся и стал аплодировать. Решил, что фанаты его персонально поддерживают. Мне почему-то стало так смешно… Объяснил ему потом, чтобы не зазнавался», — приводит слова Литвинова официальный сайт «Спартака».

Комментарии
