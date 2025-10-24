Александр Гришин: Адиев нервничает, ЦСКА — фаворит матча с «Крыльями Советов»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от матча 13-го тура Мир РПЛ между красно-синими и самарскими «Крыльями Советов». Игра пройдёт в субботу, 25 октября.

«Фаворит в матче ЦСКА — «Крылья Советов» — армейцы. Они в лидерах РПЛ. У «Крыльев» видно какой-то спад после классного начала чемпионата, когда они практически были на первом месте. Все думали, что «Крылья Советов» где-то в серединочке таблицы будут крепкой командой. Но мы видим, что в последних играх и «Крылья» не очень хорошо играют, особенно в атаке. И Магомед Адиев нервничает, это видно невооружённым глазом.

Если ЦСКА забьёт быстрый гол, то проблем не будет. Армейцы — фаворит этого матча, они играют дома при своих трибунах. В кубковых матчах «Крылья» играли практически основным составом, а ЦСКА полтора тайма играл вторым составом. Лидеры армейцев отдохнули. «Крылья» будут играть через два дня на третий, это большая разница, чем играть с третьего дня на четвёртый. «Крылья» могут недовосстановиться», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.