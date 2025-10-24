Александр Гришин: не думаю, что «Крыльям» надо менять Адиева

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин порассуждал о будущем главного тренера «Крыльев Советов» Магомеда Адиева. Самарская команда после 12 туров Мир РПЛ занимает 11-е место в турнирной таблице.

«Когда я играл в ЦСКА, Магомед тоже там был. Во-первых, это хороший человек и неплохой тренер. Он доказал это своей работой в сборной Казахстана, хотя у него был провал в «Ахмате». Не думаю, что сейчас в «Крыльях» такой большой кризис и надо менять Адиева, потому что ещё играть шесть туров до зимнего перерыва. Всё можно исправить. Если менять Адиева, то в зимнюю паузу, когда у нового тренера будет 2,5 месяца, чтобы подготовить команду. Сейчас это просто нелогично.

Однако если, условно, две игры «Крылья» проиграют с крупным счётом, тогда вопрос встанет ребром. Я желаю Адиеву выйти из этой ситуации и работать дальше в «Крыльях». Но это тренерская судьба: нет результата — тебя снимают, есть результат — на руках носят. Желаю Адиеву удачи в тренерской карьере», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.