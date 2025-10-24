Скидки
Париж — Нант. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Игрок «Спартака» Солари рассказал, что его брат-футболист хотел бы поиграть в России

Полузащитник «Спартака» Пабло Солари рассказал о своей семье и братьях-футболистах. Один из его братьев, Сантьяго Солари, выступает за аргентинский «Расинг».

— Вас в семье было восемь детей. Каким было твоё детство?
— Это было хорошее время. Очень люблю своих братьев — они для меня всё. Наши родители тогда много работали, а мы помогали друг другу. Конечно, ссорились, но это нормально. Помню только хорошие моменты из детства.

— Вся семья любила футбол?
— Мы футбольная семья. Даже сёстры смотрят матчи. Мой отец всегда смотрел игры. Четверо из нас играют в футбол.

— Кто-то из братьев хотел бы поиграть в России?
— Конечно! У меня один брат играет в «Расинге», другой — в категории чуть ниже. Мы говорили с ними о России. Когда я им рассказывал, как тут всё устроено, они выражали желание приехать и увидеть всё своими глазами, — сказал Солари в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

У 27-летнего нападающего Сантьяго Солари в текущем сезоне четыре гола и два ассиста в 21 матче чемпионата Аргентины за «Расинг».

