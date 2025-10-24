Вингер «Барселоны» Рафинья рискует пропустить матч с «Реалом» — Ромеро

Крайний нападающий «Барселоны» Рафинья рискует пропустить матч 10-го тура испанской Ла Лиги с мадридским «Реалом» из-за рецидива травмы, сообщает журналист и инсайдер Жерар Ромеро в социальной сети X. По информации источника, вчера футболист досрочно завершил тренировку, а сегодня пропустил занятия в общей группе сине-гранатовых.

Игра между «Реалом» и «Барселоной» состоится в воскресенье, 26 октября. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 18:15 мск.

Первое место в турнирной таблице Ла Лиги занимает мадридский «Реал», набравший 24 очка. На второй строчке расположилась «Барселона» (22), тройку лидеров замыкает «Вильярреал» (17).