Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вингер «Барселоны» Рафинья рискует пропустить матч с «Реалом» — Ромеро

Вингер «Барселоны» Рафинья рискует пропустить матч с «Реалом» — Ромеро
Комментарии

Крайний нападающий «Барселоны» Рафинья рискует пропустить матч 10-го тура испанской Ла Лиги с мадридским «Реалом» из-за рецидива травмы, сообщает журналист и инсайдер Жерар Ромеро в социальной сети X. По информации источника, вчера футболист досрочно завершил тренировку, а сегодня пропустил занятия в общей группе сине-гранатовых.

Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Игра между «Реалом» и «Барселоной» состоится в воскресенье, 26 октября. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 18:15 мск.

Первое место в турнирной таблице Ла Лиги занимает мадридский «Реал», набравший 24 очка. На второй строчке расположилась «Барселона» (22), тройку лидеров замыкает «Вильярреал» (17).

Материалы по теме
Бубнов высказался о предстоящей встрече «Реала» и «Барселоны»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android