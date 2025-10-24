Вингер «Барселоны» Рафинья рискует пропустить матч с «Реалом» — Ромеро
Поделиться
Крайний нападающий «Барселоны» Рафинья рискует пропустить матч 10-го тура испанской Ла Лиги с мадридским «Реалом» из-за рецидива травмы, сообщает журналист и инсайдер Жерар Ромеро в социальной сети X. По информации источника, вчера футболист досрочно завершил тренировку, а сегодня пропустил занятия в общей группе сине-гранатовых.
Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Игра между «Реалом» и «Барселоной» состоится в воскресенье, 26 октября. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 18:15 мск.
Первое место в турнирной таблице Ла Лиги занимает мадридский «Реал», набравший 24 очка. На второй строчке расположилась «Барселона» (22), тройку лидеров замыкает «Вильярреал» (17).
Материалы по теме
Комментарии
- 24 октября 2025
-
15:41
-
15:35
-
15:34
-
15:26
-
15:25
-
15:00
-
14:54
-
14:53
-
14:50
-
14:45
-
14:45
-
14:12
-
14:10
-
13:51
-
13:40
-
13:40
-
13:39
-
13:15
-
13:08
-
13:07
-
13:03
-
12:49
-
12:45
-
12:45
-
12:22
-
12:20
-
12:16
-
12:15
-
12:02
-
11:42
-
11:41
-
11:38
-
11:30
-
11:28
-
11:23