Париж — Нант. Прямая трансляция
21:45 Мск
Полузащитник «Спартака» Солари отреагировал на критику в свой адрес

Полузащитник «Спартака» Пабло Солари отреагировал на критику в свой адрес. Он заявил, что в сложные моменты ощущал поддержку тренера и одноклубников.

— Как оценишь свои первые матчи за «Спартак»?
— Больше было неудачных. Это не оправдание, но нужно было время, чтобы привыкнуть, адаптироваться к команде, лиге и городу. Всё для меня было по-новому. Сейчас я чувствую себя хорошо, но мне всё ещё нужно улучшаться, чтобы помогать команде. Работаю над этим.

— Задевала критика из-за обилия жёлтых карточек?
— Я стал другим игроком. Так получилось, что всегда играл за сильнейшие команды: за «Коло Коло» в Чили, за «Ривер Плейт» в Аргентине. Я многому научился там. Теперь в этом ряду появился «Спартак». В таких больших клубах давление и критика всегда были, есть и будут. Но верю, что делаю, знаю, к чему стремлюсь.

Жёлтые карточки – следствие огромного желания показать себя. Плюс было много эмоций в начале. Думаю, теперь я стал сдержаннее и почти не получаю предупреждений. Работаю, чтобы становиться лучше каждый день, и не придаю критике большого значения.

— Ощущал поддержку тренера, команды в тот момент?
— Конечно! Я всегда чувствую поддержку. Иногда это было поводом для шуток, подколов. Но я был очень зол из-за ситуации с карточками. Особенно досадно было пропустить дерби. Однако это помогло мне извлечь уроки, такое со мной больше не повторится, — сказал Солари в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

