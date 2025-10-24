«Стать чемпионом со «Спартаком». Пабло Солари — о своей мечте

Полузащитник московского «Спартака» Пабло Солари рассказал о своей футбольной мечте.

«Стать чемпионом со «Спартаком»! Очень хочу этого. Ну и сыграть за сборную Аргентины. А если говорить про жизнь — чтобы все были здоровы. Это самое главное», — сказал Солари в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Напомним, Пабло Солари выступает за «Спартак» с февраля 2025 года. Он перебрался в Россию из клуба «Ривер Плейт».

Сейчас «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда Деяна Станковича набрала 19 очков за 12 матчей.