РФС отстранил арбитра Захарова от работы на ближайших матчах за избиение человека

В пресс-службе Российского футбольного союза сообщили, что арбитр Игорь Захаров отстранён от работы на ближайших матчах за избиение человека. Ранее появилась информация, что Захаров, находясь за рулём транспортного средства, не уступил дорогу пешеходу, после чего вышел из автомобиля и набросился на него с кулаками.

«Арбитр Игорь Захаров не будет назначаться для работы на ближайших матчах ФНЛ. Департамент судейства РФС ожидает от арбитра пояснений по происшествию, участником которого он оказался, а также юридического урегулирования ситуации», — сообщили в службе коммуникаций РФС корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.