Главная Футбол Новости

Игорь Лещук — о критике: тяжело, когда по тебе проходятся за каждую помарку

Игорь Лещук — о критике: тяжело, когда по тебе проходятся за каждую помарку
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук признал, что иногда бывает непросто перенести критику со стороны общественности и экспертов. В нынешнем сезоне Лещук провёл шесть матчей во всех турнирах, пропустив 10 голов.

«Вратарь — такая позиция, где ошибка почти всегда приводит к голу, а игрок в поле ошибается чуть ли не каждые пять минут. В хоккее все поддерживают вратарей, там понимают, что это то, благодаря чему они выигрывают. А в футболе болельщики и игроки относятся к вратарям так: «Ну, он должен выручать и «не привозить». Тяжело, когда по тебе проходятся за каждую помарку», — приводит слова Лещука «РБ Спорт».

По состоянию на сегодняшний день «Динамо» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Мир РПЛ, в активе московской команды 16 очков. Лидирует в чемпионате России «Локомотив» (26).

