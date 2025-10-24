Скидки
Париж — Нант. Прямая трансляция
21:45 Мск
Бубнов: Вильягра должен играть в матче с «Крыльями Советов»

Бубнов: Вильягра должен играть в матче с «Крыльями Советов»
Известный футболист эксперт Александр Бубнов считает, что ЦСКА должен использовать полузащитника Родриго Вильягру в ближайшем матче Мир РПЛ с «Крыльями Советов». Встреча состоится 25 октября.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
25 октября 2025, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
«Считаю, что Вильягра по-любому должен играть, потому что это классический опорный полузащитник, он не лезет в эту крутизну, он их всех страхует. И тогда они будут, я имею в виду Кисляка, Кругового и Облякова, ещё увереннее играть, потому что Родриго будет страховать и плюс защитникам помогать, не надо будет сломя голову бежать», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Вильягра перешёл в стан красно-синих летом 2025 года. За московский клуб 24-летний аргентинец провёл пять матчей и не успел отметиться результативными действиями.

