Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Гришин: ещё год Тороп посидит под Акинфеевым — и всё может закончиться плачевно

Александр Гришин: ещё год Тороп посидит под Акинфеевым — и всё может закончиться плачевно
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о вратаре армейцев Владиславе Торопе. По мнению Гришина, Тороп мог бы играть в основе в любом другом клубе, кроме ЦСКА.

«Если бы Тороп не был вторым номером в ЦСКА и не сидел под Акинфеевым, он бы спокойно мог играть в каком-нибудь другом топ-клубе РПЛ уже сейчас. Здесь позиция такая — как бы не пересидеть, как Помазун и другие вратари под Акинфеевым, и не потерять футбольный тонус. Ещё год Тороп посидит — и всё может закончиться плачевно. Ему надо играть», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Тороп — воспитанник системы красно-синих.

Материалы по теме
Александр Гришин: не думаю, что «Крыльям» надо менять Адиева
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android