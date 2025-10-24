Александр Гришин: ещё год Тороп посидит под Акинфеевым — и всё может закончиться плачевно

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о вратаре армейцев Владиславе Торопе. По мнению Гришина, Тороп мог бы играть в основе в любом другом клубе, кроме ЦСКА.

«Если бы Тороп не был вторым номером в ЦСКА и не сидел под Акинфеевым, он бы спокойно мог играть в каком-нибудь другом топ-клубе РПЛ уже сейчас. Здесь позиция такая — как бы не пересидеть, как Помазун и другие вратари под Акинфеевым, и не потерять футбольный тонус. Ещё год Тороп посидит — и всё может закончиться плачевно. Ему надо играть», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Тороп — воспитанник системы красно-синих.