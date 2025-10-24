Александр Гришин: Тороп спокойно может играть в «Спартаке» и «Динамо»

Известный российский экс-футболист Александр Гришин высказался о перспективах голкипера ПФК ЦСКА Владислава Торопа заиграть в другом клубе Мир Российской Премьер-Лиги. Он считает, что вратарь такого уровня спокойно мог бы защищать ворота московских «Спартака» или «Динамо».

— В каком клубе Российской Премьер-Лиги мог бы играть Тороп?

— Как Тороп играет в кубковых матчах, он спокойно может выступать в «Спартаке» и «Динамо». В «Локомотиве» хорошо Митрюшкин играет. А другие клубы? Во второй восьмёрке РПЛ вообще 100% будет основным вратарём, — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.