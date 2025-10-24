Объявлено расписание первых матчей 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России
Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте опубликовал календарь первых матчей 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026.
Расписание первых матчей 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России (время — московское):
5 ноября, среда
- 16:00. «Оренбург» – «Краснодар»;
- 18:15. «Динамо» Махачкала – ЦСКА;
- 20:30. «Зенит» – «Динамо» Москва.
6 ноября, четверг
- 19:30. «Спартак» – «Локомотив».
Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3.
