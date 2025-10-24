Объявлено расписание первых матчей 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте опубликовал календарь первых матчей 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026.

Расписание первых матчей 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России (время — московское):

5 ноября, среда

16:00. «Оренбург» – «Краснодар»;

18:15. «Динамо» Махачкала – ЦСКА;

20:30. «Зенит» – «Динамо» Москва.

6 ноября, четверг

19:30. «Спартак» – «Локомотив».

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3.