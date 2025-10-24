Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Объявлено расписание первых матчей 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России

Объявлено расписание первых матчей 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России
Комментарии

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте опубликовал календарь первых матчей 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026.

Расписание первых матчей 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России (время — московское):

5 ноября, среда

  • 16:00. «Оренбург» – «Краснодар»;
  • 18:15. «Динамо» Махачкала – ЦСКА;
  • 20:30. «Зенит» – «Динамо» Москва.

6 ноября, четверг

  • 19:30. «Спартак» – «Локомотив».

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3.

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Таблица групп Кубка России сезона-2025/2026
Материалы по теме
Кубок России открыл новые имена! «Динамо» нашло вратаря, «Краснодар» — конкурента Кордобе
Кубок России открыл новые имена! «Динамо» нашло вратаря, «Краснодар» — конкурента Кордобе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android