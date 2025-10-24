Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Литвинов: для меня было бы трагедией упустить игру за основу «Спартака»

Литвинов: для меня было бы трагедией упустить игру за основу «Спартака»
Комментарии

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов высказался о пройденном пути в основную команду красно-белых. Он заявил, что с детства мечтал играть только за «Спартак».

«С самого детства у меня была мечта играть за первую команду «Спартака». Я шаг за шагом двигался к этой цели. И вот сейчас, когда за спиной почти полторы сотни матчей за основу, понимаю, какой трагедией было бы для меня это упустить.

Было много обстоятельств, которые могли меня просто сломать. Самое примитивное — травмы. В юношеском возрасте ты можешь вообще не осознавать, что делать дальше. Есть риск сломаться не только физически, но и психологически. В такие моменты очень важна помощь взрослых, которые тепло к тебе относятся», — цитирует Литвинова официальный сайт «Спартака».

Материалы по теме
«Объяснил ему, чтобы не зазнавался». Литвинов поделился историей про Кристофера Ву
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android