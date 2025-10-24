Литвинов: для меня было бы трагедией упустить игру за основу «Спартака»

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов высказался о пройденном пути в основную команду красно-белых. Он заявил, что с детства мечтал играть только за «Спартак».

«С самого детства у меня была мечта играть за первую команду «Спартака». Я шаг за шагом двигался к этой цели. И вот сейчас, когда за спиной почти полторы сотни матчей за основу, понимаю, какой трагедией было бы для меня это упустить.

Было много обстоятельств, которые могли меня просто сломать. Самое примитивное — травмы. В юношеском возрасте ты можешь вообще не осознавать, что делать дальше. Есть риск сломаться не только физически, но и психологически. В такие моменты очень важна помощь взрослых, которые тепло к тебе относятся», — цитирует Литвинова официальный сайт «Спартака».