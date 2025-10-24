«Шансы есть». Капитан «Динамо» Фомин поделился ожиданиями от матча с «Зенитом»

Полузащитник и капитан московского «Динамо» Даниил Фомин высказался в преддверии центрального матча 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Встреча между сине-бело-голубыми и бело-голубыми пройдёт 26 октября на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 17:30 мск.

«Главное, чтобы команда добилась положительного результата. Выиграли у «Крыльев Советов» (4:0) в Кубке, позитивные эмоции получили, лучше восстанавливаться. Шансы [на победу в матче с «Зенитом»], конечно, есть, всё покажет игра», — приводит слова Фомина ТАСС.

По состоянию на сегодняшний день «Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. «Динамо» располагается на восьмой строчке, в активе московской команды 16 очков. Лидирует в чемпионате России «Локомотив» (26).