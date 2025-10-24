Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Крыльев Советов» Гайч: набрал вес, пока был в Турции, но работаю над этим

Игрок «Крыльев Советов» Гайч: набрал вес, пока был в Турции, но работаю над этим
Комментарии

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Адольфо Гайч признался, что набрал лишний вес. В то же время форвард сообщил, что работает над решением возникшей проблемы.

«Да, я набрал вес, пока был в Турции. Но работаю над этим», — сказал Гайч в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Крылья Советов» после 12 туров Мир Российской Премьер-Лиги занимают 11-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков. В следующем матче внутреннего первенства самарская команда сыграет с московским ЦСКА на выезде.

Лидирует в чемпионате России «Локомотив», набравший 26 очков. На второй строчке расположился «Краснодар» (26), тройку лидеров замыкает ЦСКА (24).

Материалы по теме
Адольфо Гайч: всегда хотел играть за ЦСКА, считаю, мне недодали шансов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android