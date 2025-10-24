Игрок «Крыльев Советов» Гайч: набрал вес, пока был в Турции, но работаю над этим

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Адольфо Гайч признался, что набрал лишний вес. В то же время форвард сообщил, что работает над решением возникшей проблемы.

«Да, я набрал вес, пока был в Турции. Но работаю над этим», — сказал Гайч в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Крылья Советов» после 12 туров Мир Российской Премьер-Лиги занимают 11-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков. В следующем матче внутреннего первенства самарская команда сыграет с московским ЦСКА на выезде.

Лидирует в чемпионате России «Локомотив», набравший 26 очков. На второй строчке расположился «Краснодар» (26), тройку лидеров замыкает ЦСКА (24).