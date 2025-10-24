Игорь Лещук не включил «Зенит» в число клубов РПЛ с самой богатой историей

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук назвал два клуба Мир РПЛ с самой богатой историей. По словам Лещука, такими клубами являются «Спартак» и «Динамо».
— У какого российского клуба самая богатая история?
— У «Динамо» и «Спартака» — это самые исторически богатые клубы.
— А «Зенит»?
— Честно, не знаю, сколько у них по трофеям и по всему.
— У них не так уж и плохо по трофеям.
— По меркам России — да, а если взять ещё СССР, это «Динамо» и «Спартак», — приводит слова Лещука «РБ Спорт».
По состоянию на сегодняшний день «Динамо» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Мир РПЛ, в активе московской команды 16 очков. Лидирует в чемпионате России «Локомотив» (26).