«Они жульничают и жалуются». Ямаль сравнил «Реал» с командой из испанской медиалиги

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль ответил, напоминает ли команда «Порсинос», участвующая в испанском медиафутбольном турнире Kings League, мадридский «Реал».

«Да, разумеется. Они жульничают и жалуются», – сказал 18-летний футболист, посетивший одну из трансляций турнира.

Затем у Ямаля спросили: «Реал» жульничает?». На что он со смехом ответил: «Увидим».

Сине-гранатовые встретятся с «Королевским клубом» в матче 10-го тура чемпионата Испании. Игра состоится в воскресенье и пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

После девяти туров Примеры «Реал» набрал 24 очка и занимает первое место. «Барселона» заработала 22 очка и располагается на второй строчке.

Чем уникален Ламин Ямаль: