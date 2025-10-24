Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Слот рассказал о травмах игроков «Ливерпуля» перед матчем с «Брентфордом»

Слот рассказал о травмах игроков «Ливерпуля» перед матчем с «Брентфордом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о травмах игроков своей команды в преддверии матча 9-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команда встретится с «Брентфордом». Игра пройдёт 25 октября на стадионе «Джитек Коммьюнити».

Англия — Премьер-лига . 9-й тур
25 октября 2025, суббота. 22:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Фримпонг сейчас не в лучшем состоянии. Я имею в виду, что он точно не будет играть ни завтра, ни на следующей неделе. У него травма подколенного сухожилия, так что это займёт какое-то время. С Исаком всё не так плохо, но его участие в матче под большим вопросом. То же самое можно сказать и о Гравенберхе. Он не ездил с нами во Франкфурт. Посмотрим на его состояние в выходные. Алисона не будет в составе на игру. Его восстановление займёт немного больше времени», – приводит слова Слота официальный сайт клуба.

У защитника Жереми Фримпонга и нападающего Александера Исака возникли проблемы в первой половине матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Айнтрахтом», в котором «Ливерпуль» одержал победу (5:1). Полузащитник Райан Гравенберх пропустил поездку в Германию из-за вывиха лодыжки, а вратарь Алисон Бекер не выходил на поле после полученной травмы в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем».

Материалы по теме
Арне Слот высказался о первой за последние пять матчей победе «Ливерпуля»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android