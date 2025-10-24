Слот рассказал о травмах игроков «Ливерпуля» перед матчем с «Брентфордом»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о травмах игроков своей команды в преддверии матча 9-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команда встретится с «Брентфордом». Игра пройдёт 25 октября на стадионе «Джитек Коммьюнити».

«Фримпонг сейчас не в лучшем состоянии. Я имею в виду, что он точно не будет играть ни завтра, ни на следующей неделе. У него травма подколенного сухожилия, так что это займёт какое-то время. С Исаком всё не так плохо, но его участие в матче под большим вопросом. То же самое можно сказать и о Гравенберхе. Он не ездил с нами во Франкфурт. Посмотрим на его состояние в выходные. Алисона не будет в составе на игру. Его восстановление займёт немного больше времени», – приводит слова Слота официальный сайт клуба.

У защитника Жереми Фримпонга и нападающего Александера Исака возникли проблемы в первой половине матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Айнтрахтом», в котором «Ливерпуль» одержал победу (5:1). Полузащитник Райан Гравенберх пропустил поездку в Германию из-за вывиха лодыжки, а вратарь Алисон Бекер не выходил на поле после полученной травмы в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем».