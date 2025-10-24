Скидки
Главная Футбол Новости

Женская сборная России в гостях победила Северную Македонию в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч между женскими сборными России и Северной Македонии. Игра проходила на стадионе «​Младост» в Струмице. Встреча закончилась со счётом 2:0 в пользу российской национальной команды.

На 10-й минуте счёт в матче открыла полузащитница Полина Юкляева. В компенсированное ко второму тайму время полузащитница Азалия Зальмиева укрепила преимущество сборной России.

Эта встреча стала первой с Северной Македонией в рамках октябрьского учебно-тренировочного сбора российской национальной команды. В понедельник, 27 октября, состоится второй матч.

