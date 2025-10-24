Слот — о Салахе: главное, что он всегда забивает за «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о 33-летнем нападающем своей команды Мохамеде Салахе.
«Игроки иногда упускают моменты – он тоже человек. Мы просто не привыкли к тому, что Мо не реализует свои шансы. Я не волнуюсь. Главное, что он всегда забивает за «Ливерпуль». Последнее, что меня беспокоит – то, что Мо снова начнёт забивать. Он этим занимается всю свою жизнь, ожидаю, что он будет делать это снова», – приводит слова Слота официальный сайт клуба.
Футболист не попал в стартовый состав своего клуба на матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Айнтрахтом», в котором «Ливерпуль» одержал победу (5:1).
В нынешнем сезоне Салах провёл 12 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал три голевые передачи.
