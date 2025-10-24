Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Слот — о Салахе: главное, что он всегда забивает за «Ливерпуль»

Слот — о Салахе: главное, что он всегда забивает за «Ливерпуль»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о 33-летнем нападающем своей команды Мохамеде Салахе.

«Игроки иногда упускают моменты – он тоже человек. Мы просто не привыкли к тому, что Мо не реализует свои шансы. Я не волнуюсь. Главное, что он всегда забивает за «Ливерпуль». Последнее, что меня беспокоит – то, что Мо снова начнёт забивать. Он этим занимается всю свою жизнь, ожидаю, что он будет делать это снова», – приводит слова Слота официальный сайт клуба.

Футболист не попал в стартовый состав своего клуба на матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Айнтрахтом», в котором «Ливерпуль» одержал победу (5:1).

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Окончен
1 : 5
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Кристенсен – 26'     1:1 Экитике – 35'     1:2 ван Дейк – 39'     1:3 Конате – 44'     1:4 Гакпо – 66'     1:5 Собослаи – 70'    

В нынешнем сезоне Салах провёл 12 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал три голевые передачи.

Материалы по теме
Слот рассказал о травмах игроков «Ливерпуля» перед матчем с «Брентфордом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android