Киву – перед матчем с «Наполи»: амбиции высоки у обеих команд. Это будет напряженный матч

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву высказался перед игрой 8-го тура итальянской Серии А, в которой его команда встретится с «Наполи». Матч состоится 25 октября на стадионе «Диего Армандо Марадона».

«Текущая форма «Наполи» не имеет большого значения. Они по-прежнему чемпионы Италии. Амбиции высоки у обеих команд. Это будет напряженный матч. Завтра только 8-й тур, так что пока рано говорить о шансах на чемпионство. Это важный матч, но глобально он ничего не решит. Я считаю, что лучшая тренировка для команды — это отдых. Многие наши игроки были заняты в сборных, у них были напряжённые недели. Поэтому было правильно дать им отдохнуть. Нужно подходить к каждому матчу с одинаковым настроем, это ключ к стабильности. Поверхностный подход часто приводит к разочаровывающим результатам», – приводит слова Киву официальный сайт клуба.

После семи сыгранных матчей этого сезона в Серии А «Интер» и «Наполи» набрали по 15 очков. Команды располагаются на втором и третьем местах в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Милан», у которого 16 очков.