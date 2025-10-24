Вратарь «Кайрата», игравший с «Реалом», пропустил гол с центра поля

Вратарь «Кайрата» Шерхан Калмурза пропустил мяч с центра поля в матче за дубль в первой лиге Казахстана. В ворота 18-летнего голкипера был забит гол после того, как его команда повела в игре со счётом 4:0.

Напомним, 30 сентября, Калмурза защищал ворота основной команды «Кайрата» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». В этой встрече казахстанский клуб потерпел поражение со счётом 0:5. 18-летний вратарь отыграл всё время встречи.

Также Калмурза принял участие в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором «Кайрат» со счётом 1:4 уступил лиссабонскому «Спортингу».

Реакция игроков «Кайрата» на выпадение «Реала» в Лиге чемпионов: