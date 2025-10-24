Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Кайрата», игравший с «Реалом», пропустил гол с центра поля

Вратарь «Кайрата», игравший с «Реалом», пропустил гол с центра поля
Комментарии

Вратарь «Кайрата» Шерхан Калмурза пропустил мяч с центра поля в матче за дубль в первой лиге Казахстана. В ворота 18-летнего голкипера был забит гол после того, как его команда повела в игре со счётом 4:0.

Напомним, 30 сентября, Калмурза защищал ворота основной команды «Кайрата» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». В этой встрече казахстанский клуб потерпел поражение со счётом 0:5. 18-летний вратарь отыграл всё время встречи.

Также Калмурза принял участие в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором «Кайрат» со счётом 1:4 уступил лиссабонскому «Спортингу».

Материалы по теме
18-летний вратарь «Кайрата» после матча с «Реалом» получил престижный подарок

Реакция игроков «Кайрата» на выпадение «Реала» в Лиге чемпионов:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android