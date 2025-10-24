В санкт-петербургском ГУ МВД не увидели нарушения закона со стороны Клаудиньо — источник

Главное управление министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области не подтвердило информацию о нарушении законодательства со стороны бывшего полузащитника «Зенита» Клаудиньо. Об этом сообщается в документе, оказавшемся в распоряжении ТАСС.

«По результатам рассмотрения сообщаем, что в процессе проверки выявлены размещённые в свободном доступе публикации в российской газете «Спорт-Экспресс» от 22.08 и 06.09, содержащие интервью с Клаудио Л., которые являются журналистским изложением сказанных им слов. Видеоматериалов и иных свидетельств публичных высказываний, содержащих признаки дискредитации органов государственной власти или вооруженных сил Российской Федерации, в открытом доступе не обнаружено. Опросить самого Клаудио Л. по указанным обстоятельствам не представилось возможным, так как он является игроком футбольного клуба «Аль-Садд». Фактов совершения противоправных деяний на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области в период его трудовой деятельности не зафиксировано. Таким образом, информация о нарушении законодательства Российской Федерации на настоящий момент объективного подтверждения не получила, оснований для применений к нему мер воздействия не усматривается», — говорится в заявлении.

Напомним, в минувшем августе Клаудиньо, у которого есть гражданство Российской Федерации, сообщил Flashscore, что хотел покинуть «Зенит» после начала СВО, но клуб не отпускал его. Игрок подчеркнул, что после этой ситуации чувствовал себя некомфортно, живя в России.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв написал обращение в Генпрокуратуру с просьбой дать правовую оценку высказываниям Клаудиньо. Позднее полузащитник рассказал «Спорт-Экспрессу», что его слова неправильно интерпретировали.

Материалы по теме Свищёв рассказал о работе Генпрокуратуры относительно высказываний Клаудиньо

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: