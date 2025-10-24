Кирьяков: Семак разобрал все ошибки, которые помешали «Зениту» набрать больше очков

Экс-футболист московского «Динамо» Сергей Кирьяков высказался об игре «Зенита», а также о влиянии, которое оказывает на команду главный тренер Сергей Семак.

«Зенит» всегда может наладить ситуацию. Потенциал у команды есть. Тут только вопрос времени. Семак психологически неплохо сработал. Проделал разбор всех ошибок, которые помешали набрать больше очков. «Зенит» — фаворит в любом матче, на всей дистанции. Команда всегда борется за самые высокие места. В последние времена даже с чемпионством были проблемы. Но клуб их быстро решал. Думаю, этот сезон не будет исключением», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.