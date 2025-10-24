Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кирьяков: Семак разобрал все ошибки, которые помешали «Зениту» набрать больше очков

Кирьяков: Семак разобрал все ошибки, которые помешали «Зениту» набрать больше очков
Комментарии

Экс-футболист московского «Динамо» Сергей Кирьяков высказался об игре «Зенита», а также о влиянии, которое оказывает на команду главный тренер Сергей Семак.

«Зенит» всегда может наладить ситуацию. Потенциал у команды есть. Тут только вопрос времени. Семак психологически неплохо сработал. Проделал разбор всех ошибок, которые помешали набрать больше очков. «Зенит» — фаворит в любом матче, на всей дистанции. Команда всегда борется за самые высокие места. В последние времена даже с чемпионством были проблемы. Но клуб их быстро решал. Думаю, этот сезон не будет исключением», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Форвард «Зенита» Жбанов высказался о сильной стороне «Пари НН» перед матчем команд
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android