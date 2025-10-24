«Арсенал» — «Урал»: текстовая трансляция матча 16-го тура Первой лиги начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 24 октября, состоится матч 16-го тура Лиги Pari, в котором встретятся тульский «Арсенал» и «Урал» из Екатеринбурга. Игра пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. В качестве главного арбитра встречи выступит Андрей Прокопов из Ярославля. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Арсенал» занимает 15-е место в Первой лиге с 17 очками после 15 проведённых матчей. «Урал» располагается на третьей строчке, у команды 27 набранных очков. Лидирует в чемпионате воронежский «Факел», в активе которого 33 очка. В топ-4 также входят костромской «Спартак» (29 очков) и московская «Родина» (26).