«Спартак» организует выставку работ Александра Ступникова перед матчем с «Оренбургом»

Московский «Спартак» организует выставку работ фотографа основной команды красно-белых с 2010 по 2025 год Александра Ступникова на «Лукойл Арене» перед матчем 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом», который состоится в субботу, 25 октября. Ступников ушёл из жизни 8 сентября в возрасте 40 лет.

Фото: ФК «Спартак»

«В его объектив попали сотни матчей и тренировок, выезды и сборы, фотосессии и пресс-конференции. Менялись игроки и руководители, города и страны, а Саша, казалось, будет рядом всегда…

Этой выставкой снимков Александра Ступникова клуб выражает дань уважения его таланту и преданности красно-белым цветам. Мы хотим показать, как много эпох, событий, лиц и эмоций он сохранил своей работой для истории «Спартака».

Выставка организована между трибунами A и B «Лукойл Арены» и будет доступна на ближайших домашних матчах красно-белых.

Светлая память тебе, Саша!», — сказано в сообщении пресс-службы «Спартака».