Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» организует выставку работ Александра Ступникова перед матчем с «Оренбургом»

«Спартак» организует выставку работ Александра Ступникова перед матчем с «Оренбургом»
Аудио-версия:
Комментарии

Московский «Спартак» организует выставку работ фотографа основной команды красно-белых с 2010 по 2025 год Александра Ступникова на «Лукойл Арене» перед матчем 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом», который состоится в субботу, 25 октября. Ступников ушёл из жизни 8 сентября в возрасте 40 лет.

Фото: ФК «Спартак»

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
25 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В его объектив попали сотни матчей и тренировок, выезды и сборы, фотосессии и пресс-конференции. Менялись игроки и руководители, города и страны, а Саша, казалось, будет рядом всегда…

Этой выставкой снимков Александра Ступникова клуб выражает дань уважения его таланту и преданности красно-белым цветам. Мы хотим показать, как много эпох, событий, лиц и эмоций он сохранил своей работой для истории «Спартака».

Выставка организована между трибунами A и B «Лукойл Арены» и будет доступна на ближайших домашних матчах красно-белых.

Светлая память тебе, Саша!», — сказано в сообщении пресс-службы «Спартака».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android