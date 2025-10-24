Червиченко: при Осинькине «Крылья Советов» были интереснее и креативнее

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко сравнил игру «Крыльев Советов» под руководством Игоря Осинькина и Магомеда Адиева.

«Смену тренера хорошо бы обсуждать, когда понимаешь финансовое состояние команды, какими потенциалами она обладает. Адиев хорошо начал. Команда была довольна в конце того сезона, в начале тоже ничего были. Убрать тренера несложно, но вопрос, кем заменить. Не будет ли хуже после? Потому что бывает, берут другого тренера, а потом с грустью вспоминают былое. Я за «Крыльями» не слежу пристально, но при Осинькине команда была интереснее, креативнее. Может, футболисты не понимают Адиева. Или он не может от них добиться, чего хочет», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.